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Süper Lig ekibinde borç krizi: ''Devam etmemiz mümkün görünmüyor''

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Konyaspor'da borç krizi nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan başkan Ömer Korkmaz, bu borç altında kulübün devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Konyaspor yönetimi, 15 Ocak’ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 13 aydır görevde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

''Bizim adımıza geldiğimiz günden beri zor geçen bir 13 ay oldu, ama göreve geldiğimiz gün ve bugün arasında her anlamda daha iyi bir Konyaspor olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını ümit ediyorum. Geçen sezon zorlu bir zaman geçirdik. Neredeyse kadronun yüzde 80'ini yenilemek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Elimizdeki bütçeyle de en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki hatalarımız olmadı diyemeyiz, hatalarımız da oldu. Ama bilerek ve isteyerek yapılmış bir hata yoktur.”

Konyaspor'da borç krizi nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan başkan Ömer Korkmaz, bu borç altında kulübün devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'KULÜBÜN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'

Borç nedeniyle olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirten Korkmaz, ''Yönetim olarak geldiğimiz günden beri canla başla kulübü nasıl ayakta tutabiliriz kavgasını verdik. Mümkün olduğunca popülist davranış ve yaklaşımlardan uzak kalmaya gayret edip, kulübün iyi yerlere gelmesi için çalıştık. Geldiğimiz günle bugünkü tablo arasından çok büyük farklar yok. Kulübün hepimizin bildiği borçlar, yöneticilere ve vergi borcu. Bunlar dışındaki yaklaşık 450-500 milyon lira civarında çevrilmesi gereken bir borç var. Yönetim kurulu, kendi gücünde kulübe yapması gerekenin fazlasını yapmaya gayret etti. Bu süreçte belediye başkanımız ve bakanlarımızdan destek aldık, ama bu destekler kulübün mevcut yapısı için yeterli değil. Bundan sonraki süreçte eğer güçlü bir destek olmadığı sürece bana göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görünmüyor. Senaryolar karanlık gözüküyor. Mevcut rakam, insanların gözünü korkutuyor. Vergi borcu ve yöneticilerin alacağını saymazsanız 450-500 milyon lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bizim yönetimimizin bu saatten sonra pek fazla yapabileceği kalmadığı için, biz bu karara itildik” diye konuştu.

DHA

Etiketler Konyaspor süper lig borç krizi iflas
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