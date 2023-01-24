Süper Lig ekibinden örnek davranış: Maç bileti fiyatlarını 7 TL yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Ümraniyespor’u konuk edecek olan FTA Antalyaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını 7 TL olarak açıkladı.

Süper Lig'in son 6 haftasında galibiyete hasret kalan ve topladığı 18 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, Ümraniyespor maçından mutlak galibiyet hedefliyor. Tribünlerin tamamını doldurmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, tüm koltukları aynı ücretten satışa sundu. Antalyaspor ve Ümraniyespor taraftarları cumartesi günü 19.00'da oynanacak maçı 7 TL'den izleyebilecek. Öte yandan kırmızı-beyazlılar bir günlük iznin ardından çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. 🏟 TEK YÜREK, TEK FİYAT!



🎫 Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında H. Ümraniyespor ile oynayacağımız maçın biletleri, 24 Ocak Salı günü (yarın) saat 11.00’de satışa açılıyor.



📌 Tribünlerimizin tamamı 7️⃣ Türk Lirası üzerinden satışa sunulacaktır.



🖇 https://t.co/0bpuejXf2g pic.twitter.com/vOaQqlZk4O — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 23, 2023