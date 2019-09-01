Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, 25. dakikada Göztepe karşısında Rodellega ile golü buldu ancak maçın hakemi Suat Arslanboğa'nın VAR incelemesi sonu gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Yukatel Denizlispor'da Tiago Lopes kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligin ilk 2 haftasında sahadan galibiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor puanını 7'ye çıkardı. Göztepe ise yeni sezonda ilk puanını aldı. Geride kalan 3 haftada İzmir temsilcisi henüz golle tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 15. dakikasında Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada orta alandan Göztepe ceza sahasına doğru gelen topa ceza sahası çizgisi önündeki Göztepeli Titi ve kaleci Beto hamle yaptı. Bu sırada iki oyuncunun arasına giren Rodallega topu sürerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğ, Rodallega'nın kaleci Beto'ya olan müdahalesi nedeniyle golü geçerli saymadı.

34. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında topla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Soner'in sol kanattan ortasında Bergdich'in ters dokunuşu direğe çarparak kornere çıktı.

53. dakikada Gassama'dan sıyrılan Barrow'un ortasına Rodallega kafayı vurdu, top Beto'nun kontrolünde üstten dışarıya çıktı.

56. dakikada Alpaslan'ın uzun pasında topla buluşan Serdar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.

70. dakikada Lopes'in ceza sahası içinde topsuz alanda Halil'e yaptığı müdahalenin ardından oyun devam ederken, VAR odasından gelen uyarının ardından hakem Suat Arslanboğa saha kenarında pozisyonu izledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Lopes ise ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

79. dakikada Denizlispor ceza sahası karıştı. Bergdich'in ters vuruşunda kaleye giden topu yine Bergdich çizgiden çıkardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx (Castro dk. 63 x), Titi xx, Berkan xx, Poko xx, Alpaslan xx, Soner xx, Halil xx (Yasin dk. 85 ?), Serdar xx (Deniz dk. 79 x), Eren xx

Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Yusuf, Ege, Yalçın, Leo, Murat

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes xx, Sapunaru xx, Oğuz xx Bergdich xx, Murawski xx, Zeki xx, Recep xx (Mustafa Yumlu dk. 85 ?), Aissati xx (Mehmet dk. 88 ?), Barrow xx (Sacko dk. 72 x), Rodallega xx

Yedekler: Tolgahan, Kadir, Sedat, Oscar, Burak, Kerem, Olcay

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kırmızı kart: Lopes (dk. 73) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Titi, Castro, Eren (Göztepe), Bergdich, Lopes, Stackhowiak (Yukatel Denizlispor)

