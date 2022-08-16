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Süper Lig hakemine cinsel tacizden ceza

Süper Lig hakemine cinsel tacizden ceza

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakemi hakkında bir cinsel tacizden kesinleşmiş bir cezası olduğu iddiasında bulundu.

Radyospor'da Ters Köşe programında Aygün Özipek'e konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de düdük çalan bir hakemin cinsel taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öne süren Ünal, "TFF'de Mehmet Büyükekşi başkan olduktan sonra 'Mal beyanı istiyoruz' denildi ancak TFF, hakemler için sabıka kaydı istemiyor. İsim vermeyeceğim, çok tartışılan bir hakemin cinsel taciz ve memura hakaretten kesinleşmiş ceza var, hapis cezası para cezasına çevrilmiş. İlk kez açıklıyorum; benzer suçtan bir hakem hakkında da iddia var, belge olmadığı için şu anda iddia diyorum" dedi.

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Radyospor'da Ters Köşe programında Aygün Özipek'e konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, bir Süper Lig hakemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Süper Lig'de düdük çalan bir hakemin cinsel taciz suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öne süren Ünal, "TFF'de Mehmet Büyükekşi başkan olduktan sonra 'Mal beyanı istiyoruz' denildi ancak TFF, hakemler için sabıka kaydı istemiyor. İsim vermeyeceğim, çok tartışılan bir hakemin cinsel taciz ve memura hakaretten kesinleşmiş ceza var, hapis cezası para cezasına çevrilmiş. İlk kez açıklıyorum; benzer suçtan bir hakem hakkında da iddia var, belge olmadığı için şu anda iddia diyorum" dedi.

Etiketler cinsel taciz taciz hakem ceza mahkeme
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