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  5. 17 Mayıs 2020 17:25

Süper Lig için ''çok ilginç'' iddia: Maç süreleri düşebilir!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri başlatma kararının tartışması sürüyor. Çok sayıda futbolcuda koronavirüs (Covid-19) çıkmasına karşın ligleri ertelemeyen TFF'nin 'önlem olarak' maçları 30'ar dakikalık devrelerle oynatabileceği iddia edildi.

Süper Lig için ''çok ilginç'' iddia: Maç süreleri düşebilir!
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Kulislerden yükselen iddialara göre, Bilim Kurulu ligin devamına onay verse dahi maçların 30’ar dakika olarak iki devre oynanması önerisi. Bu 90 dakikalık maçların yarım saat kısaltılması anlamına gelecek.

Süre arttıkça bulaş riski artacağı için bu önerinin tartışılması gerektiği söyleniyor.

Hatta olağanüstü bir dönemden geçilirken dünyanın farklı ülkelerinde de bunun tartışılacağı savunuluyor.

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GazeteDuvar

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