Süper Lig için ''çok ilginç'' iddia: Maç süreleri düşebilir!

Kulislerden yükselen iddialara göre, Bilim Kurulu ligin devamına onay verse dahi maçların 30’ar dakika olarak iki devre oynanması önerisi. Bu 90 dakikalık maçların yarım saat kısaltılması anlamına gelecek.

Süre arttıkça bulaş riski artacağı için bu önerinin tartışılması gerektiği söyleniyor.

Hatta olağanüstü bir dönemden geçilirken dünyanın farklı ülkelerinde de bunun tartışılacağı savunuluyor.

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