Süper Lig maçında yürekleri ağza getiren sakatlık: Hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor-Göztepe karşılaşmasının ilk dakikalarında Isaac Solet ve Zeki Yavru kafa kafaya çarpıştı. Göztepeli futbolcu Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında yürekleri ağza getiren bir sakatlık yaşandı.

SOLET HASTANEYE KALDIRILDI

Samsunspor'dan Zeki Yavru ile Göztepe'den Isaac Solet hava topu mücadelesinde çarpıştı. Kafasına darbe alan Solet hareketsiz şekilde yere düştü. Daha sonra sahaya ambulans girdi ve Isaac Solet hastaneye kaldırıldı.