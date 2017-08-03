Süper Lig ne zaman başlayacak ?

Süper Lig’de yeni sezon için geri sayım başladı. Milyonlarca taraftar büyük bir merakla Süper Lig 2017 – 2018 sezonu ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor, Süper Kupa maçı ne zaman? İşte yeni sezonla ilgili tüm bilgiler…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'in başlamasına artık sadece haftalar kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig 11 Ağustos tarihinde resmen start alacak. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig de aynı tarihte başlayacak. Ancak iki ligin hangi karşılaşmayla başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

İŞTE SÜPER LİG'DE İLK HAFTA OYNANACAK KARŞILAŞMALAR

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı şöyle:

1. HAFTA

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir – Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor20.00 Akhisar Belediyespor – Sivasspor21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa21.45 Göztepe – Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor21.45 Beşiktaş – Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray – Kayserispor

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçının saati belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2017 – 2018 sezonu öncesi 17 Haziran'da açılan ve oldukça hareketli geçen 1. transfer döneminin de ne zaman biteceği belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 1. transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. 2. transfer dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.