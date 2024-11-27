Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 14. haftasındaki mücadelelerde görev alacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'in 14. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
29 Kasım Cuma
20:00 Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13:30 Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün
16:00 Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19:00 Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan
19:00 Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16:00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın
19:00 Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20:00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu
20:00 Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
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