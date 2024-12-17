  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 16'ncı haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 16'ncı haftanın VAR kayıtları açıklandı

Güncelleme:

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Bodrum FK - Sivasspor, Hatayspor - Göztepe, Fenerbahçe - Başakşehir ve Galatasaray - Trabzonspor maçlarında VAR devreye girdi. Bu karşılaşmaların VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu Youtube kanalından yayımlandı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçının 44'üncü dakikasında Edin Dzeko, Ousseynou Ba'nın kafa darbesenin ardından yerde kaldı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Ba'ya kırmızı kart verdi.

Ousseynou Ba'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

"VAR: Ozan duyuyor musun? VAR konuşuyor.

HAKEM: Evet abi.

VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Tamam

HAKEM: Evet abi geldim. Evet çok net kafa atıyor. Şiddetli hareket var. 27 numaraya kırmızı kart veriyorum.

VAR: Konfirm."

GALATASARAY'A VERİLEN PENALTI

Galatasaray - Trabzonspor maçının 60'ıncı dakikasında ceza sahası içindeki Dries Mertens, Pedro Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçı önce devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin penaltı kazandığı pozisyonun VAR kayıtları şöyle:

"VAR: Kadir, Kadir potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.

HAKEM: Geldim.

VAR: Bu temas noktası. Oynat hocam. Bu hocam teması.

HAKEM: Tamam penaltı veriyorum.

VAR: Anlaşıldı."

Etiketler Galatasaray süper lig var kayıtları Galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları Ünlü borsacı tutuklandı Ünlü borsacı tutuklandı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti Devlet hastanesinde skandal: Oksijen yerine azot gazı verilen minik çocuk hayatını kaybetti Devlet hastanesinde skandal: Oksijen yerine azot gazı verilen minik çocuk hayatını kaybetti Yozgat'ta salyangoz yahnisi iddiası ortalığı karıştırdı Yozgat'ta salyangoz yahnisi iddiası ortalığı karıştırdı Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar 2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı 2024 yılının ''zaman kaybı'' filmleri açıklandı Galatasaray transfer bombasını patlatıyor Galatasaray transfer bombasını patlatıyor
Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin! İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin! Suriye Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar altın ve dolar var? Suriye Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar altın ve dolar var? Türkiye'de de forma giymişti... Yıldız oyuncu intihar etti Türkiye'de de forma giymişti... Yıldız oyuncu intihar etti Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak! Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak! Rusya'da ''bombalı scooter'' suikastı: Üst düzey komutan öldürüldü Rusya'da ''bombalı scooter'' suikastı: Üst düzey komutan öldürüldü Asgari ücreti nokta atışı bilen SGK uzmanından 2025 tahmini Asgari ücreti nokta atışı bilen SGK uzmanından 2025 tahmini