  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Güncelleme:

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı 3, 4 ve 5 Ocak 2025'te oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

İşte haftanın hakemleri:

3 Ocak Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır

Etiketler trendyol süper lig Hakem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia TÜİK enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un aralık 2024 enflasyonu belli oldu TÜİK enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un aralık 2024 enflasyonu belli oldu İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş'' Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş'' Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş! Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş! Trafik magandalarına müjde! Magandalığınızın bedellerine zam geldi Trafik magandalarına müjde! Magandalığınızın bedellerine zam geldi Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ oldu Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ oldu
Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı Denizli'de eğitim uçağı boş araziye ters olarak düştü! Denizli'de eğitim uçağı boş araziye ters olarak düştü! Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı