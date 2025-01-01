Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı 3, 4 ve 5 Ocak 2025'te oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
İşte haftanın hakemleri:
3 Ocak Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
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