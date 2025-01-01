Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Suudi Arabistan ekibinin başına geçen Fatih Terim için ilginç iddia

TÜİK enflasyonu için gösterge rakam olan İstanbul'un aralık 2024 enflasyonu belli oldu

İranlılar yeni yıla Türkiye'de sabaha kadar eğlenerek girdi

Yılbaşı gecesine damga vuran iddia: ''Milli Piyango'da enteresan işler olmuş''

Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm

Polise iş makinalı saldırı: 3 polis yaralandı

Herkes onu evsiz sanıyordu; meğer herkesten daha zenginmiş!

Trafik magandalarına müjde! Magandalığınızın bedellerine zam geldi

Polisi görünce hem aracı hem de içindeki kadını bırakıp kaçtı

Hadise O Ses Türkiye'de Narin için söyledi, tepkiler çığ oldu

Mahkemeden banka kredisi dolandırıcılığında emsal karar

Bülent Şakrak kendisinden 22 yaş genç sevgilisi ile aşkını ilan etti

Tüm ATM'lerde nakit çekim için yeni dönem başladı

Su Burcu Yazgı Coşkun kendi rol aldığı dizideki adının anlamını bilemedi

Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı

İstanbul'da yılbaşı sabahında binlerce kişi Filistin için sokaktaydı

İki ülkenin daha Schengen hayali gerçek oldu

Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri ortaya çıktı

Denizli'de eğitim uçağı boş araziye ters olarak düştü!

Doğalgaz ve elektrikte abonelik, bağlantı, sayaç ücretleri de zamlandı