  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 20. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Hatayspor - Galatasaray müsabakasının 53. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası hakem Cihan Aydın, potansiyel penaltı incelemesi için VAR’dan uyarı aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Aydın, ceza sahası içerisinde Mertens’in Cemali tarafından düşürüldüğünü tespit ederek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

- Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında VAR, hakem Oğuzhan Çakır’ı penaltı incelemesi için kenara çağırdı. Ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Çakır, Rizesporlu futbolcu Ghezzal’ın düşürüldüğünü belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesinin 50. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR monitörüne geldi. Gol öncesi İrfan Can Kahveci’nin Maestro ile girdiği ikili mücadelede faul yaptığını belirleyen hakem Meler, golü iptal ederek ev sahibi lehine faul çaldı.

- Aynı müsabakanın 63. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin attığı gol sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR’dan sahada inceleme önerisiyle kenara geldi. Pozisyonu izleyen Meler, En-Nesyri’nin topa vurmak isterken Tolga’ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

İHA

Etiketler süper lig var kayıtları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartalkaya'da çıkan yangında 10 kişiye mezar olan otelin son hali görüntülendi Kartalkaya'da çıkan yangında 10 kişiye mezar olan otelin son hali görüntülendi Glutensiz sandviçsiz uçuş AJET'e pahalıya patladı! Glutensiz sandviçsiz uçuş AJET'e pahalıya patladı! Canan Karatay'ın reçetesi öldürdü iddiası... Kendini böyle savundu Canan Karatay'ın reçetesi öldürdü iddiası... Kendini böyle savundu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı Sözcü yazarı ve ailesi yangın faciasında hayatını kaybetti Sözcü yazarı ve ailesi yangın faciasında hayatını kaybetti 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar 66 kişinin öldüğü Kartalkaya'da kayak keyfi yaptılar Ünlü ilahiyatçının sünnet yorumu olay oldu Ünlü ilahiyatçının sünnet yorumu olay oldu Trump imzayı attı; kaçak Türk vatandaşları yandı Trump imzayı attı; kaçak Türk vatandaşları yandı Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu Pınar Altuğ'un cam tavanlı lüks villası olay oldu
İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali Saman balyalarıyla kamufle etmiş... 36 metrelik tünelde suçüstü yakalandı Saman balyalarıyla kamufle etmiş... 36 metrelik tünelde suçüstü yakalandı IKEA deposunda tank mayınları bulundu IKEA deposunda tank mayınları bulundu Hava sıcaklıkları artacak ama... Hem yağmur, hem kar bekleniyor... Hava sıcaklıkları artacak ama... Hem yağmur, hem kar bekleniyor... Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı Facianın yaşandığı otelin gecelik fiyatı dudak uçuklattı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketi sonuçlandı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketi sonuçlandı Bolu Kartalkaya’daki kayak otelinde yangın faciası: Ölü sayısı 66'ya yükseldi Bolu Kartalkaya’daki kayak otelinde yangın faciası: Ölü sayısı 66'ya yükseldi Kartalkaya'daki otel yangınının ilk dakikaları: Can pazarı kamerada Kartalkaya'daki otel yangınının ilk dakikaları: Can pazarı kamerada Ankara'da özel halk otobüslerinde öğrenci ve 65 yaş üstü indirimi kaldırıldı Ankara'da özel halk otobüslerinde öğrenci ve 65 yaş üstü indirimi kaldırıldı Gözü ''dekolteye kayan'' Mark Zuckerberg kameralara yakalandı Gözü ''dekolteye kayan'' Mark Zuckerberg kameralara yakalandı