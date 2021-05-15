Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vida ve 69. dakikada Ghezzal penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş! Nefes kesen lig yarışında mutlu sona siyah-beyazlılar ulaştı.

Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı.

PENALTIYLA TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 10. dakikasında Vida ile öne geçen Beşiktaş, 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Ghezzal çıktı ve şampiyonluğu getiren golü kaydetti.

Beşiktaş, sezonu 84 puan ve +45 averajla tamamladı. Rakibi Galatasaray kazanmasına karşın averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞININ SON PUAN DURUMU

1) Beşiktaş - 84 puan (+45)

2) Galatasaray - 84 puan (+43)

3) Fenerbahçe - 82 puan (+31)