Süper Lig'de 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor-Hatayspor maçı ile başlayacak olan 23'üncü haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 23.'üncü Haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan duyuruya maçlarda görev alacak isimler şöyle:
Samsunspor-Hatayspor (Alper Akarsu)
Kayserispor-Konyaspor (Çağdaş Altay)
Sivasspor-Beşiktaş (Ali Şansalan)
Kasımpaşa-Rizespor (Ozan Ergün)
Alanyaspor-Fenerbahçe (Cihan Aydın)
Galatasaray-Adana Demirspor (Oğuzhan Çakır)
Antalyaspor-Başakşehir FK (Zorbay Küçük)
Trabzonspor-Eyüpspor (Mehmet Türkmen)
Bodrumspor FK - Göztepe (Yasin Kol)
DHA
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