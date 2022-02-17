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Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

19 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

20 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

21 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler

Etiketler hakem süper lig
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