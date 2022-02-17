Süper Lig'de 26. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
19 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan
20 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
21 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler
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