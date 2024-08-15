Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftalarda oynanacak müsabakalara ilişkin maç programını açıkladı.
TFF, Süper Lig'de 3 ve 4. haftalara ilişkin maç takvimini açıkladı.
İşte Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın maç programı:
Süper Lig 3. hafta:
23 Ağustos Cuma:
21.00 | Alanyaspor - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 | Sivasspor - Eyüpspor
21.45 | Bodrum FK - Konyaspor
21.45 | Galatasaray - Gaziantep FK
25 Ağustos Pazar:
19.15 | Kasımpaşa - Adana Demirspor
19.15 | Samsunspor - Başakşehir
21.45 | Antalyaspor - Hatayspor
21.45 | Rizespor - Fenerbahçe
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 | Trabzonspor - Kayserispor
Beşiktaş, 3. haftayı BAY geçmektedir.
Süper Lig 4. hafta:
30 Ağustos Cuma:
21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 | Rizespor - Kasımpaşa
19.15 | Konyaspor - Kayserispor
21.45 | Göztepe - Bodrum FK
21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray
1 Eylül Pazar:
19.15 | Başakşehir - Antalyaspor
19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor
21.45 | Hatayspor - Samsunspor
21.45 | Beşiktaş - Sivasspor
Gaziantep FK 4. haftayı BAY geçmektedir.
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