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Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftalarda oynanacak müsabakalara ilişkin maç programını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de 3 ve 4. haftalara ilişkin maç takvimini açıkladı.

İşte Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın maç programı: 

Süper Lig 3. hafta:

23 Ağustos Cuma:

21.00 | Alanyaspor - Göztepe 

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 | Sivasspor - Eyüpspor 

21.45 | Bodrum FK - Konyaspor

21.45 | Galatasaray - Gaziantep FK

25 Ağustos Pazar:

19.15 | Kasımpaşa - Adana Demirspor

19.15 | Samsunspor - Başakşehir 

21.45 | Antalyaspor - Hatayspor

21.45 | Rizespor - Fenerbahçe

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 | Trabzonspor - Kayserispor

Beşiktaş, 3. haftayı BAY geçmektedir. 

Süper Lig 4. hafta:

30 Ağustos Cuma:

21.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 | Rizespor - Kasımpaşa

19.15 | Konyaspor - Kayserispor

21.45 | Göztepe - Bodrum FK

21.45 | Adana Demirspor - Galatasaray

1 Eylül Pazar:

19.15 | Başakşehir - Antalyaspor

19.15 | Eyüpspor - Trabzonspor

21.45 | Hatayspor - Samsunspor

21.45 | Beşiktaş - Sivasspor

Gaziantep FK 4. haftayı BAY geçmektedir.

Etiketler süper lig program Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı süper lig fikstür
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