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Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor: İşte haftanın maçları

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor: İşte haftanın maçları
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Trendyol Süper Lig’de 30. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın ilk maçlarında yarın saat 20.30’da Pendikspor, İstanbulspor’u; Fatih Karagümrük de Konyaspor’u konuk edecek. Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Beşiktaş da Antalyaspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 30. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
16.00 Hatayspor - Samsunspor
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

İHA

Etiketler trendyol süper lig süper lig 30. hafta maçları fikstür
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