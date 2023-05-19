Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Dijital atama yöntemi ile belirlenen haftanın hakemleri şu şekilde;
YARIN
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kayserispor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
21 MAYIS PAZAR
16.00 Ümraniyespor-Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman
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