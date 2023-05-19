Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Haftanın en dikkat çeken karşılaşması olan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesini Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Dijital atama yöntemi ile belirlenen haftanın hakemleri şu şekilde;

YARIN

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kayserispor-Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler

21 MAYIS PAZAR

16.00 Ümraniyespor-Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Turgut Doman