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  5. 22 Ağustos 2018 12:24

Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle; 

24 AĞUSTOS CUMA
Çaykur Rize - Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu

25 AĞUSTOS CUMARTESİ
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 AĞUSTOS PAZAR
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya
Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 AĞUSTOS PAZARTESİ
Medipol Başakşehir - Akhisarspor: Ali Palabıyık
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

DHA

hakem , süper lig
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