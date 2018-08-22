Süper Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle;



24 AĞUSTOS CUMA

Çaykur Rize - Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu



25 AĞUSTOS CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



26 AĞUSTOS PAZAR

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya

Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



27 AĞUSTOS PAZARTESİ

Medipol Başakşehir - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler