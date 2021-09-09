Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 4. hafta Trabzonspor - Galatasaray maçına sahne olacak.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Fenerbahçe - Sivasspor maçın Halis Özkahya görevlendirilirken Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.
İşte haftanın maçları ve hakemler:
11 Eylül Cumartesi:
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
12 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük
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