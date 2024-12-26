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  5. Süper Lig'de 5 haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 5 haftanın maç programı açıklandı

Süper Lig'de 5 haftanın maç programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5 haftanın maç programını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 5 haftanın programı şöyle;

18. HAFTA

3 Ocak Cuma:

20.00 Alanyaspor - Konyaspor (Gain Park)

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)

20.00 Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bodrum FK - Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor (Ülker)

19. HAFTA

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kayserispor - Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (Mersin)

19.00 Beşiktaş - Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

13.30 Sivasspor - Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor - Antalyaspor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor (Gaziantep)

19.00 Başakşehir - Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe - Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

20. HAFTA

17 Ocak Cuma:

20.00 Hatayspor - Galatasaray (Mersin)

18 Ocak Cumartesi:

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş - Samsunspor (Tüpraş)

19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe - Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Eyüpspor - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor - Sivasspor (Papara Park)

21. HAFTA

24 Ocak Cuma:

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Sivasspor - Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Alanyaspor - Başakşehir (Gain Park)

19.00 Galatasaray - Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Bodrum FK - Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa - Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

22. HAFTA

31 Ocak Cuma:

20.00 Konyaspor - Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Eyüpspor - Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor - Antalyaspor (Mersin)

16.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Başakşehir - Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa (Yeni Adana)

16.00 Göztepe - Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Gaziantep)

Etiketler süper lig maç programı TFF
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