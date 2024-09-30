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Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı: İşte puan durumu

Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı: İşte puan durumu
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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın maçları tamamlandı. Galatasaray puan kaybı yaşasa da liderlik koltuğunu kaptırmadı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşasa da haftayı 19 puanla liderlik koltuğunda kapattı.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 5'ini ev sahibi takımlar, 3'ünü de konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda 36 gol atıldı

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Samsunspor-Göztepe: 4-3

Galatasaray-Kasımpaşa: 3-3

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2

İkas Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-2

Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1

Bellona Kayserispor-Beşiktaş: 0-3

NOT: Atakaş Hatayspor haftayı bay geçti

Puan durumu

Ligde 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 7 6 1 0 23 8 15 19
2.FENERBAHÇE 7 5 1 1 16 5 11 16
3.BEŞİKTAŞ 6 5 1 0 14 4 10 16
4.SAMSUNSPOR 7 5 0 2 11 6 5 15
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 6 4 1 1 13 8 5 13
6.İKAS EYÜPSPOR 7 3 3 1 12 8 4 12
7.GÖZTEPE 6 2 3 1 11 7 4 9
8.SİPAY BODRUM FK 7 3 0 4 8 10 -2 9
9.CORENDON ALANYASPOR 7 2 3 2 7 9 -2 9
10.TRABZONSPOR 6 1 5 0 6 5 1 8
11.TÜMOSAN KONYASPOR 7 2 2 3 8 10 -2 8
12.NET GLOBAL SİVASSPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8
13.ANTALYASPOR 7 2 2 3 9 14 -5 8
14.KASIMPAŞA 7 1 4 2 9 11 -2 7
15.GAZİANTEP FK 6 1 1 4 6 10 -4 4
16.ÇAYKUR RİZESPOR 7 1 1 5 3 15 -12 4
17.BELLONA KAYSERİSPOR 6 0 3 3 5 12 -7 3
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 0 2 4 4 10 -6 2
19.ADANA DEMİRSPOR 7 0 1 6 6 17 -11 1

 

8. hafta

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İkas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

NOT: Fenerbahçe haftayı bay geçecek.

AA

Etiketler trendyol süper lig puan durumu
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