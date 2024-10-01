Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Kasımpaşa'ya verilen sonra iptal edilen penaltı kararı

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum."

Hakem: "İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?"

VAR: "Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum. Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim. Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor."

Hakem: "Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum."

Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı kararı

VAR: "Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan."

Hakem: "Başka bir açı verir misin?"

Ali Şansalan: "Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum."

Hakem: "Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Yavaşça oynatabilir misin? Penaltı veriyorum."

Trabzonspor'un Konyaspor maçında kazandığı penaltı

VAR: "Sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet elin konumu doğal konumda değil, teması gördüm. Kafa vuruşundan sonra geliyor. Uzun mesafe evet. Hücumdan geliyor değil mi, kendi bilerek oynadığı top değil, doğal konumunda değil. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum"

Kayserispor'un kazandığı sonrasında iptal edilen penaltı kararı

VAR: "Atilla hocam sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet 14 numaranın kontağına bakalım, ayağını kaldırıyor, başka bir açı daha verir misin? Evet kendi takım arkadaşına geliyor 14 numaranın ayağı. Evet gördüm, 9 numaraya herhangi bir kontağı yok. Ben bu ayağın 9 numaraya geldiğini düşündüm, gelmiyor. Penaltıyı iptal ediyorum, kendi takım arkadaşına vuruyor. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum"