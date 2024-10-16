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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig’de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig'de karşılaşmalar 19 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Pazar ve 21 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet adresinden duyuruldu.

Süper Lig’de 9. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Eyüpspor - Göztepe: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Hatayspor: Mehmet Türkmen
16.00 Beşiktaş - Konyaspor: Kadir Sağlam
19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
19.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Ekim Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

İHA

Etiketler süper lig Hakem
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