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  5. Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha

Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha

Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."

Etiketler Gençlerbirliği Gençlerbirliği koronavirüs vaka
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