Süper Lig'de bir koronavirüs vakası daha
Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MKE Ankaragücü maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol