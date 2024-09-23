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  5. Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
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Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yolların ayrıldığını duyurdu

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Ligde Adana Demirspor bu sezon henüz galibiyet alamadı.

6 maç sonunda 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Adana Demirspor, 1 puanla son sırada yer alıyor.

Etiketler Adana Demirspor Adana Demirspor süper lig ayrılık michael valkanis
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