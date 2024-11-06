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Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig'de yaprak dökümü tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörüyle yollarını ayıran kulüplere bir yenisi daha eklendi. Kasımpaşa,  teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa, son maçında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmişti.

Etiketler Kasımpaşa süper lig kasımpaşa sami uğurlu
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