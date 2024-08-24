Süper Lig'de bugün iki karşılaşma oynanacak
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftası bugün oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Alanyaspor-Göztepe maçıyla başladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Avrupa kupalarında maç yapan takımların karşılaşmaları ertelendi.
Ertelenen 3 maç şöyle; Galatasaray-Gaziantep, Samsunspor-Rams Başakşehir, Trabzonspor-Bellona Kayserispor. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçecek.
BUGÜN:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor
PAZAR:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
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