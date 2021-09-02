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Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun ilk yarısında oynanacak derbi maçlarının tarihleri belli oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların (biri hariç) tarihleri açıklandı.

Derbi maçların tarihleri şöyle:

hafta - 12 Eylül Pazar | Trabzonspor - Galatasaray
hafta - 17 Ekim Pazar | Trabzonspor - Fenerbahçe
hafta - 25 Ekim Pazartesi | Beşiktaş - Galatasaray
hafta - 6 Kasım Cumartesi | Beşiktaş - Trabzonspor
hafta - 21 Kasım Pazar | Galatasaray - Fenerbahçe
hafta - Açıklanmadı | Fenerbahçe - Beşiktaş

Etiketler derbi süper lig derbi tarihleri
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