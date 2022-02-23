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Süper Lig'de erteleme maçı berabere bitti

Süper Lig'de erteleme maçı berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı.

Gaziantep FK, erteleme maçında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hava şartları nedeniyle daha önce yarıda kalan maç, 45. dakikadan itibaren oynandı ancak gol sesi çıkmadı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 36, Yeni Malatyaspor ise 17 puana yükseldi.

Ligin 27. haftasında haftasında Gaziantep FK, Altay ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Atakaş Hataspor'a konuk olacak.

Etiketler süper lig erteleme maç
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