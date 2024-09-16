Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın
18 EYLÜL ÇARŞAMBA:
20.00 Samsunspor - Başakşehir FK: Direnç Tonusluoğlu
19 EYLÜL PERŞEMBE:
20.00 Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
DHA
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