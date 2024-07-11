Süper Lig'de fikstür çekildi: İşte derbi tarihleri
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçları ile başlayacak ilk yarı 20-21-22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17'nci hafta karşılaşmaları ile sona erecek. 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihlerinde 18'inci hafta maçları ile ikinci yarı başlayacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 1 Haziran 2025'te sona erecek. Öte yandan her hafta 1 takım, haftayı bay olarak geçecek.
Süper Lig'de derbiler; 5, 6, 10, 11, 15 ve 16. haftalarda oynanacak.
DERBİ TARİHLERİ
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
1.HAFTA
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını BAY geçecek olan takım Kayserispor oldu.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: 2024-2025 SEZONUNUN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM
Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecan olacak Süper Lig’de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos 2024’te başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sonra erecek olan Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanacak. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak Euro 2024’e doğrudan katılma hakkı elde ettik. Avrupa’nın en genç A Milli Takımı ve en değerli takımlardan birisi olduk. A Milli Futbol Takımımız bizlere çok büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada son 8 takım arasına kalarak Türk Futbolu 16 yıldan beri özlemiş olduğu uluslararası seviyede en büyük seviye gelişimini dünyaya ispat etmiş oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Kulüpler düzeyinde TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirlerimizi göreve geldikten sonra 2022-2023 sezonunda 350 milyon TL’ye, 2023-2024 sezonunda ise 750 milyon TL’ye ulaştırdık. Son 1 yılda yüzde 125 oranında sponsorluk gelirlerimizi arttırdık. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını yıllık olarak 84.5 milyon Dolar’dan, 182 milyon Dolar’a taşıdık. KDV dahil bu rakam 218 milyon 400 bin Dolar. Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağlamış olduk. TL olan yayın ihalesini yüzde 50’si TL, yüzde 50’sini Dolar olarak yaptık. Bu anlaşmayla Avrupa’nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig 6. en yüksek yayın gelir hakkında sahip oldu. Biz göreve başladığımızda takımlarımız UEFA sırlamasında 22. sıradaydı, şu anda 9. sırada. Geçen 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarına bu sene 5 takımla katılacak. Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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