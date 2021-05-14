Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig’de şampiyonun belli olacağı final haftasının hakemleri belli oldu. İşte kritik maçlara atanan hakemler...
Süper Lig'in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri şu şekilde:
15 Mayıs Cumartesi
18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat
18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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