Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bu akşam oynanacak 3 maçın VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig 1. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri belli oldu. Süper Lig'de günün VAR hakemleri şöyle: 19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Mustafa İlker Coşkun 21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Emre Kargın 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Özgür Yankaya