Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bu akşam oynanacak 3 maçın VAR hakemleri belli oldu.
Süper Lig 1. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de günün VAR hakemleri şöyle:
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Mustafa İlker Coşkun
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Emre Kargın
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Özgür Yankaya
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