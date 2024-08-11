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Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bu akşam oynanacak 3 maçın VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig 1. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de günün VAR hakemleri şöyle:

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Mustafa İlker Coşkun

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Özgür Yankaya

Etiketler süper lig var Hakem
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