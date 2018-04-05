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  5. 05 Nisan 2018 17:23

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya

16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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