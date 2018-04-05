Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır