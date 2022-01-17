Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları TFF'nin sitesi üzerinden açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
18 Ocak Salı
17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba
17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
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