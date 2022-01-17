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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları TFF'nin sitesi üzerinden açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

18 Ocak Salı

17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Etiketler hakem tff süper lig haftanın hakemleri
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