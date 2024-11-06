Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak olan maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

PAZAR

13.30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19.00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

DHA