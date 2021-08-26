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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler paylaşıldı

Açıklamaya göre ligde 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

27.08.2021 - Cuma

20.30: Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45: Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

28.08.2021 - Cumartesi

19.15: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15: Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45: Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45: Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

29.08.2021 - Pazar

19.15: Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15: Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45: Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45: GZT Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

Etiketler süper lig hakemler hakem bu haftanın hakemleri tff
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