Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 20’nci haftası yarın oynanacak Hatayspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez hakem ataması yapılırken, haftanın maçların görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR:
13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00 Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 OCAK PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük
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