Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’in 20’nci haftası yarın oynanacak Hatayspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu. Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile ilk kez hakem ataması yapılırken, haftanın maçların görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

18 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Başakşehir FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

19 OCAK PAZAR:

13.30 Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 OCAK PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük