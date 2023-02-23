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Süper Lig'de hakemler açıklandı!

Süper Lig'de hakemler açıklandı!
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Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe - Konyaspor/ Halil Umut Meler

Giresunspor - Kayserispor/ Ali Şansalan

Beşiktaş - Antalyaspor/ Abdulkadir Bitigen

 Ümraniyespor - A.Demirspor/ Atilla Karaoğlan

 

Etiketler Süper Lig'de hakemler
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