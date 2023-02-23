Süper Lig'de hakemler açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Fenerbahçe - Konyaspor/ Halil Umut Meler
Giresunspor - Kayserispor/ Ali Şansalan
Beşiktaş - Antalyaspor/ Abdulkadir Bitigen
Ümraniyespor - A.Demirspor/ Atilla Karaoğlan
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