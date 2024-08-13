Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.
İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:
Antalyaspor - Göztepe
46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.
İşte Antalyaspor - Göztepe maçında VAR hakemiyle orta hakem Zorbay Küçük'ün VAR kayıtları konuşmaları şu şekilde:
VAR hakemi: Zorbay, ikili mücadele esnasında beyaz 12 numara golden önce topu eliyle taşıyor. Sana sahada inceleme öneriyorum.
Zorbay Küçük: Tamam gördüm buradan eline değdiğine eminim.
Zorbay Küçük: 12 numaranın elle oynamasından dolayı golü iptal ediyorum.
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