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Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sonrası VAR kayıtları yayınlandı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:

Antalyaspor - Göztepe

46. dakikada Günay'ın golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçmişti, ancak pozisyon öncesinde Djenepo'nun topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmamıştı.

İşte Antalyaspor - Göztepe maçında VAR hakemiyle orta hakem Zorbay Küçük'ün VAR kayıtları konuşmaları şu şekilde:

VAR hakemi: Zorbay, ikili mücadele esnasında beyaz 12 numara golden önce topu eliyle taşıyor. Sana sahada inceleme öneriyorum.

Zorbay Küçük: Tamam gördüm buradan eline değdiğine eminim.

Zorbay Küçük: 12 numaranın elle oynamasından dolayı golü iptal ediyorum.

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