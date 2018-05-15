Süper Lig'de kim, nasıl şampiyon olur ?

Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü ve son haftanın programı belli oldu. Göztepe – Galatasaray, Medipol Başakşehir – Kasımpaşa, Fenerbahçe – Atiker Konyaspor ve Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı.

Aslan'a bir puan yetiyor

Fenerbahçe 7-0'lık galibiyetle genel averajda Galatasaray'ı yakalasa da son hafta hesaplar ikili veya üçlü averaj hesabına da kalabilir. Ancak bunların yanında Galatasaray, Göztepe deplasmanından bir puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek ancak Aslan İzmir'den puansız dönerse Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı yenmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Başakşehir avantajlı

Başakşehir ikili averajda Galatasaray'dan, üçlü averajda ise Galatasaray ve Fenerbahçe'den üstün durumda. Haliyle şampiyonluk için Atiker Konyaspor'u yenmek zorunda olan Fenerbahçe, hem Galatasaray'ın yenilmesini hem de Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Başakşehir'e Fatih Terim'in öğrencilerinin mağlup olması yetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:

18 Mayıs Cuma – 18.00

Aytemiz Alanyaspor – Antalyaspor

Trabzonspor – Kardemir Karabükspor

Evkur Yeni Malatyaspor – Kayserispor

Gençlerbirliği – Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor – Osmanlıspor

19 Mayıs Cumartesi – 19.00

Göztepe – Galatasaray

Medipol Başakşehir – Kasımpaşa

Fenerbahçe – Atiker Konyaspor

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor