Süper Lig'de müthiş final !

Süper Lig'in son haftasına girerken Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir şampiyonluk iddiası devam eden takımlar arasında bulunuyor. Peki hangi takım nasıl şampiyon olur? İşte tüm detaylar...

GÖZTEPE - GALATASARAY

Maçın Hakemi: Cüneyt Çakır

Göztepe'nin muhtemel 11'i: Beto, Tayfur Bingöl, Kosanovic, Wallace Reis, Leo, Selçuk Şahin, Rotman, Castro, Gouffran, Ngando, Demba Ba

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray, evinde 3-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - ATİKER KONYASPOR

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün. Deplasman ekibi Atiker Konyaspor'da milli kaleci Serkan Kırıntılı sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Giuluano, Aatif, Soldado, Fernandao

Atiker Konyaspor muhtemel 11'i: Patrik Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Eto'o, Jahovic

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

Maçın Hakemi: Fırat Aydınus

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.

Medipol Başakşehir muhtemel 11'i: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Emre, Adebayor, Bajic

Kasımpaşa muhtemel 11'i: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Ahmed, İlhan, Mensah, Eduok, Diagne

İki takım arasında sezonun ilk devresinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Medipol Başakşehir; 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Maçın Hakemi: Bülent Yıldırım

Beşiktaş: Fabri, Necip, Vida, Fatih, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Babel, Mustafa Pektemek

Sivasspor: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Bifouma, Hakan Arslan, Ndinga, Emre Kılınç, Robinho, Kone

Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kazanarak ikinciliği kovalayacak. Siyahbeyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için Başakşehir ve F.Bahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.