Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken, 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yine değişti.
Son oynadığı mücadelede Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.
Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından ise Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.
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