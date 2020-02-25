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  5. 25 Şubat 2020 21:19

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 23. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray ve liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yenen ve 6'da 6 ile ikinci yarıya başlayan Galatasaray'ın oranı ile liderliğe yükselen Başakşehir'in oranları düştü. Trabzonspor ise eksik maçını kazanması durumunda lider olma ihtimali de göz önünde bulundurularak favori konumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise yarışta gerilerde kaldı..

Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları;

▪️ Trabzonspor: 3.00

▪️ Galatasaray: 3.25

▪️ Başakşehir 3.75

▪️ Sivasspor 7.50

▪️ Fenerbahçe: 10.00

▪️ Beşiktaş: 25.00

GEÇEN HAFTAKİ ORANLAR

▪️ Trabzonspor: 2.75

▪️ Galatasaray: 4.00

▪️ Fenerbahçe: 4.50

▪️ Başakşehir 5.00

▪️ Sivasspor 8.00

▪️ Beşiktaş: 20.00

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