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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Yeni oranlara göre ligin favorisi değişti.

Süper Lig'de İddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Sezon başından beri tek başına favori gösterilen Fenerbahçe ilk kez koltuğu rakibine kaptırdı.

GALATASARAY KOLTUĞU KAPTI
Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranı 1.90 olarak açıklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte 20 haftanın ardından Fenerbahçe ilk kez tek favoriden çıkmış olmuştu.

Yeni açıklanan oranlarda Galatasaray tek başına liderliğe oturdu.

• Galatasaray - 1.80

• Fenerbahçe - 2.00

• Beşiktaş - 8.00

• Trabzonspor - 13.00

• Başakşehir - 15.00

• Adana Demirspor - 60.00

Etiketler süper lig fenerbahçe galatasaray
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