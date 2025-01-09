Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın oranındaki artış dikkat çekti.
Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.
Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:
Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kalırken Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin ise 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.
Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya düştü.
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