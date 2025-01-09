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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş'ın oranındaki artış dikkat çekti.

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.

Son 2 güncellemede Beşiktaş'ın oranının tam 75 kat arttığı görüldü.

Yapılan son değişimle birlikte şampiyonluk oranları şöyle sıralandı:

Trabzonspor'un oranı 1000'de sabit kalırken Beşiktaş'ın 90 olan oranı 300'e çıkarıldı. Böylece son 2 güncellemede siyah-beyazlıların oranı 4'ten 300'e çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin ise 3.35 olan oranı 3.6'ya yükseltildi.

Açık ara şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın oranı ise 1.1'den 1.06'ya düştü.

Etiketler süper lig şampiyonluk oranları Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor
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