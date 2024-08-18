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Süper Lig'de sürpriz istifa

Süper Lig'de sürpriz istifa
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımının Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından, genel kurul kararı alarak istifa ettiğini açıkladı. Çamlı, "Artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Bundan sonraki süreçte burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Yok böyle bir şey, ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, istifa ettiğini ve pazartesi günü genel kurul kararı alacağını söyleyerek bir önceki yönetime yüklendi.

Önceki Başkan Berna Gözbaşı'nın kulübün gelirlerine temlik koydurduğunu söyleyen Çamlı, "Galip gelip söylemek istiyordum ama artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Seyircilerin aldığı biletlerin dahi temlikte olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yaptım. Bu kulübü bu hale getirenlerin herhalde yüzleri kızaracak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüz varsa. Bugün itibarıyla genel kurul kararı alıyorum, bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar, yönetsinler.

"BEN KİMSENİN İŞÇİSİ DEĞİLİM, PARALI ASKERİ DEĞİLİM"

Bu sosyal medya kabadayıları var ya, gelecekler bu kulübü yönetecekler. Bundan sonraki süreçte burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kulübün bir kuruşunu koymadan doğmuş, doğacak tüm alacaklarını siz temlik edeceksiniz, sonra da benden bir şeyler bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, ben kimsenin işçisi değilim, paralı askeri değilim. Ben Ali Çamlı'yım. Bugüne kadar yönetimimle beraber üzerime düşeni fedakarca yaptım. Bundan sonra köşede, bucakta kulis yapanlar, ayak oyunları çevirenler biraz insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler.

"1 KURUŞUNU BİLE TALEP ETMEYECEĞİM"

Benden bu kadar. Bir önceki başkanın hasiyeti, şerefi, onuru varsa yaptıkları tüm pislikleri gelecekler, temizleyecekler, Kayserispor'un hakkını gasp etmeyecekler. Kayseri'nin kuruşunu ziyan eden kim varsa ömrünün sonuna kadar rezil olsun. Affımı istiyorum, genel kurul kararı alacağım. Herkes kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Bizim de içeride alacaklarımız var, feda olsun bu şehre, 1 kuruşunu bile talep etmeyeceğim. Gelecek, genel kurulda yaptıklarını anlatacak. Yoksa ben anlatırsam inanın bu sokaklar onlara dar olur. Beni anlatmak zorunda bırakmasınlar. Kayserispor asla sahipsiz kalmaz" dedi.

 

Etiketler Kayserispor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Kayserispor istifa
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