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  5. Süper Lig'de tarihi maç! Alanyaspor, Hatayspor'u 6 golle mağlup etti

Süper Lig'de tarihi maç! Alanyaspor, Hatayspor'u 6 golle mağlup etti

Süper Lig'de tarihi maç! Alanyaspor, Hatayspor'u 6 golle mağlup etti

Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Hatayspor'a adeta gol oldu yağdı.

Süper Lig'in 22. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Tam 6 golün çıktığı karşılaşmaya Galatasaray'dan kiralık olarak Alanyaspor'a gelen Emre Akbaba damga vurdu.

6 DAKİKADA 3 GOL
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Francesco Farioli yönetiminde iki maçını da kazanan Alanyaspor puanını 32'ye yükseltti. Hatayspor, Galatasaray galibiyetinin ardından aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaytkur Rizespor'u ağırlayacak.

Etiketler alanyaspor hatayspor
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