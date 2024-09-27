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Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunun Trabzonspor'un efsane başkanı 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağı duyuruldu.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun Trabzonspor'un efsane başkanı 'Şamil Ekinci' ismiyle oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

ŞAMİL EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Şamil Ekinci, aslen Kırşehirli olup 2 Haziran 1941'de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Ekinci, ailesinin Trabzon'da fabrika kurma girişimi ile Trabzon'a yerleşmiş ve burada uzun yıllar iş hayatına devam etmiştir. Çeşitli ticari işletmeler açan Ekinci, Trabzonspor'a olan katkılarıyla da tanınır.

 1975-1980 yılları arasında Trabzonspor'da başkanlık yapan Ekinci, bu dönemde kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandırdı. Ayrıca, 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı yapmış ve Faruk Özak'ın yönetiminde başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

Trabzonspor'un tarihindeki başarılarının sergilendiği müzeye 2011 yılında "Mustafa Şamil Ekinci" ismi verilmiş ve bu, Ekinci'nin hayatında aldığı en büyük hediye olarak nitelendirilmiştir.

Etiketler şamil ekinci süper lig trendyol süper lig TFF
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