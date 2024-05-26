  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig’den düşen 4. takım belli oldu

Süper Lig’den düşen 4. takım belli oldu

Süper Lig’den düşen 4. takım belli oldu
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 38.hafta maçında Trabzonspor'a 4-2 yenilen MKE Ankaragücü bu sonuçla Süper Lig’e veda eden 4'üncü takım oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38.hafta maçında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Trabzonspor mücadeleyi  Visca, Enis Destan’ın (3) attığı gollerle 4-2 kazandı. Ankaragücü’nün gollerini ise Haciyovanis ve Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 67’ye çıkardı, MKE Ankaragücü ise 40 puanda kaldı. Ankaragücü bu sonuçla ligi 17.sırada bitirerek ligden düşen 4.takım oldu.

Konyaspor, evinde konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 yenilmesine karşın ligde kalan taraf oldu.

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; küme düşen 4 takım, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.

Etiketler Fatih Karagümrük SK MKE Ankaragücü Pendikspor İstanbulspor Fatih Karagümrük istanbulspor MKE Ankaragücü pendikspor küme düşen takımlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fiat Ducato, yenilenen görünümü ile satıışa sunuldu Fiat Ducato, yenilenen görünümü ile satıışa sunuldu Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den o lezzetler listede Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye'den o lezzetler listede Ünlü ekonomistten Dolar/TL tahmini Ünlü ekonomistten Dolar/TL tahmini Hamas, İsrail askerlerini esir aldı Hamas, İsrail askerlerini esir aldı Bakan Şimşek duyurdu: Konut fiyatlarını düşürecek proje Bakan Şimşek duyurdu: Konut fiyatlarını düşürecek proje Defineciler şehitliği delik deşik etti Defineciler şehitliği delik deşik etti Ehliyet sahipleri dikkat: 15 TL yerine 5 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaksınız Ehliyet sahipleri dikkat: 15 TL yerine 5 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaksınız Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı Sahte polisler korsan taksiciyi dolandırdı Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray oldu Özel 15 maddelik emeklilik paketini ve ilk iktidar vaadini açıkladı Özel 15 maddelik emeklilik paketini ve ilk iktidar vaadini açıkladı