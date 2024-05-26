Süper Lig’den düşen 4. takım belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 38.hafta maçında Trabzonspor'a 4-2 yenilen MKE Ankaragücü bu sonuçla Süper Lig’e veda eden 4'üncü takım oldu.

Trendyol Süper Lig’in 38.hafta maçında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Trabzonspor mücadeleyi Visca, Enis Destan’ın (3) attığı gollerle 4-2 kazandı. Ankaragücü’nün gollerini ise Haciyovanis ve Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 67’ye çıkardı, MKE Ankaragücü ise 40 puanda kaldı. Ankaragücü bu sonuçla ligi 17.sırada bitirerek ligden düşen 4.takım oldu.

Konyaspor, evinde konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 yenilmesine karşın ligde kalan taraf oldu.

Trendyol Süper Lig’in son haftasının bitimiyle; küme düşen 4 takım, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor oldu.